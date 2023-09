Ecco perché Einstein non partecipò al Progetto Manhattan con Oppenheimer

Albert Einstein, il genio che ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo, si trovò in una posizione singolare durante la Seconda Guerra Mondiale. Mentre il suo lavoro teorico gettava le basi per la comprensione dell'energia atomica, il genio stesso fu considerato un rischio per la sicurezza e quindi escluso dal Progetto Manhattan.

Come ben sappiamo, infatti, quest'ultimo fu l'iniziativa segreta degli Stati Uniti per sviluppare la bomba atomica. Tutto ebbe inizio quando Einstein scoprì che i tedeschi stavano lavorando su armi atomiche e decise di scrivere una lettera al Presidente Franklin Roosevelt per esprimere le sue preoccupazioni.

Questa comunicazione, redatta con l'aiuto del fisico Leo Szilard, fu un catalizzatore per l'iniziazione del Progetto Manhattan. Tuttavia, nonostante il suo ruolo cruciale nell'incanalare l'attenzione degli Stati Uniti sull'energia atomica, Einstein fu successivamente etichettato come un rischio per la sicurezza, a causa delle sue inclinazioni politiche di sinistra, e fu quindi ostracizzato dal progetto.

Gli scienziati coinvolti furono addirittura proibiti di consultarsi con lui (anche se sappiamo grazie al film che Oppenheimer provò a chiedere qualcosa). Il padre della relatività, che non lavorò mai direttamente sulla bomba atomica, è spesso erroneamente associato all'era nucleare. In realtà, il suo unico atto fu quello di scrivere a Roosevelt, un passo che in seguito avrebbe detto di rimpiangere, affermando che se avesse saputo che i tedeschi non sarebbero riusciti a sviluppare una bomba atomica, non avrebbe fatto nulla.