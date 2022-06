Perché Eisenhower ha aggiunto 'Sotto Dio' al patto di fedeltà americano?

Il 14 giugno 1954, il presidente Dwight Eisenhower firmò un disegno di legge per inserire la frase "sotto Dio" nella promessa di fedeltà degli Stati Uniti che i bambini recitavano ogni mattina a scuola. In precedenza, l'impegno, originariamente scritto nel 1892, non conteneva alcun riferimento alla religione.

La spinta ad aggiungere "sotto Dio" alla promessa ha preso slancio durante il secondo Red Scare, un periodo in cui i politici statunitensi erano desiderosi di affermare la superiorità morale del capitalismo statunitense sul comunismo sovietico, che molti conservatori consideravano "senza Dio".

Le cause giudiziarie sull'opportunità che gli studenti dovessero recitare la promessa erano già arrivate alla Corte Suprema degli Stati Uniti negli anni '40, prima che fosse aggiunto "sotto Dio". Nei decenni successivi all'aggiunta del 1954, ci furono numerose altre cause legate al pegno.

La prima versione del Pledge of Legiance fu scritta per l'Esposizione Colombiana nell'ottobre 1892 in occasione del 400° anniversario dell'arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Gli storici hanno da tempo identificato il suo autore in Francis Bellamy, un ministro battista ordinato e socialista cristiano che trovò lavoro lavorando per la rivista di famiglia Youth's Companion. (Nel 2022, gli storici hanno sollevato nuove domande sul fatto che Bellamy abbia scritto lui stesso l'impegno o l'abbia rubato a un ragazzo che lo ha presentato alla rivista).

Come espediente di marketing, Bellamy ha messo insieme un programma che le scuole possono utilizzare per celebrare l'Esposizione Colombiana e ha fatto pressioni con successo sul Congresso per sostenere il programma. Parte di questo era una promessa di fedeltà, che originariamente diceva:

"Giuro fedeltà alla mia bandiera e alla Repubblica per la quale rappresenta - una nazione indivisibile - con libertà e giustizia per tutti".

Come le altre strategie di marketing della rivista, che includevano l'invio di bandiere e immagini di George Washington alle scuole, l'impegno faceva parte di una spinta all' "americanizzazione ". Bellamy era uno dei tanti protestanti americani di origine nordeuropea che credevano che i nuovi immigrati dall'Europa meridionale e orientale, molti dei quali cattolici, fossero dannosi per lo stile di vita "americano" e che avessero bisogno di assimilare.

Nei decenni successivi, le scuole e le organizzazioni che hanno scelto di recitare un giuramento e hanno utilizzato variazioni della versione di Youth's Companion o hanno formulato le proprie promesse. Il 22 giugno 1942, poco più di sei mesi dopo l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale, il governo degli Stati Uniti riconobbe ufficialmente per la prima volta una versione standard del giuramento quando Franklin D. Roosevelt firmò il codice della bandiera degli Stati Uniti.

L'impegno nel codice della bandiera era una versione dell'impegno originale di Youth's Companion e non conteneva ancora alcun riferimento a Dio. Anche così, la questione se i bambini dovessero recitare l'impegno a scuola sarebbe stata sollevata in due casi della Corte Suprema in questo periodo.

Nel 1940, la corte stabilì in Minersville School District v. Gobitis che costringere i Testimoni di Geova a recitare la promessa a scuola non era una violazione della loro libertà religiosa (i Testimoni di Geova considerano salutare una bandiera un atto di adorazione). Tre anni dopo, la corte ha annullato questa decisione in West Virginia State Board of Education v. Barnette in un altro caso che coinvolgeva i testimoni di Geova, stabilendo che costringere gli studenti a recitare la promessa era una violazione dei loro diritti del Primo Emendamento.

