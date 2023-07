Perché questo elefante è sospeso in aria? La foto che ha vinto un premio

Un elefante sollevato per aria da una gru, con la lunga proboscide che pende verso il terreno. Questo scatto mozzafiato, realizzato dal fotografo Marcus Westberg nel Parco Nazionale di Liwonde in Malawi, è uno dei vincitori del premio Environmental Photography Award di quest'anno.

L'opera mostra una delle sfide più complesse della conservazione della fauna selvatica. L'habitat degli elefanti si sovrappone sempre più a insediamenti umani, causando problemi sia per gli elefanti che per le persone. Nel Parco Nazionale di Liwonde, il numero dei pachidermi è salito a quasi 600 negli ultimi otto anni grazie a un migliore rispetto delle leggi e alla sicurezza.

Tuttavia, la popolazione locale, in aumento del 10% ogni anno, è stata avvistata mentre saccheggiava i raccolti nei villaggi vicini (alle volte pure ubriacandosi). La translocazione, ovvero lo spostamento degli animali in un'area diversa lontano dalle persone, è una soluzione per mitigare il conflitto nelle zone circostanti. Nel 2022, dopo tre anni di pianificazione, l'organizzazione no profit African Parks e gli specialisti hanno trasferito 263 elefanti per 350 chilometri, dal sud del paese nel Parco Nazionale di Liwonde al Parco Nazionale di Kasungu nel nord-ovest.

Gli esperti hanno identificato un branco adatto, hanno narcotizzato gli animali con tranquillanti sparati da elicotteri e poi li hanno posizionati sui camion usando gru. Nel frattempo, una squadra di specialisti ha lavorato rapidamente sul terreno, monitorando la salute degli elefanti per garantirne la sicurezza. Nonostante la translocazione sia diventata comune, anche per i rinoceronti, ci sono ancora molte difficoltà da gestire durante il processo, come il rischio che gli elefanti cadano o si feriscano.