Perché sempre più elefanti stanno nascendo senza zanne?

I denti per gli umani sono molto importanti, no? Senza questi avremmo molta difficoltà, tra le tante cose, a mangiare i cibi solidi. Lo stesso vale per gli elefanti, che utilizzano le zanne per scavare alla ricerca di cibo, aprire percorsi nella natura o per i combattimenti. Ultimamente sono tanti gli elefanti che nascono senza zanne, perché?

Come ben sappiamo le zanne di queste creature sono una fonte di avorio pura, che i bracconieri strappano senza pietà per rivenderlo nel mercato nero. Un recente studio ha fatto emergere che durante una guerra civile durata dal 1977 al 1992, per finanziare gli sforzi bellici vennero macellati oltre il 90% dei grandi erbivori, inclusi gli elefanti.

La popolazione di questi pachidermi scese da più di 2.500 individui 50 anni fa, a meno di 250 nel 2000. Con la diminuzione della popolazione, si è notato un altro effetto collaterale: la proporzione di elefanti femmine senza zanne è aumentata, con un aumento dal 19% al 51%. Tra tutte le femmine nate dopo la guerra, un terzo è senza zanne (lo sapete, inoltre, che in Sicilia un tempo esistevano elefanti nani?).

I ricercatori hanno scoperto che gli elefanti potrebbero avere naturalmente una mutazione del DNA che crea una malattia ereditaria in cui le femmine mancano degli "incisivi laterali mascellari", i denti che negli elefanti diventano zanne.

Il tratto molte probabilmente non è stato causato da nuove mutazioni, ma da rare varianti genetiche che ora sono più comuni nel pool genetico. Esistevano elefanti senza zanne anche prima della guerra in Mozambico, ma il tratto senza zanne è semplicemente diventato più diffuso nella popolazione perché le femmine nate senza i loro "denti" hanno maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi.

Questo, insomma, è un comune caso di "selezione guidata dall'uomo".