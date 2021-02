Perché gli elefanti non hanno quasi mai il cancro? La risposta della scienza

I tumori crescono quando le mutazioni genetiche inducono le cellule a riprodursi troppo rapidamente. Più si vive, più possibilità c'è che avvengano queste mutazioni. Le grandi creature, che hanno molte più cellule, dovrebbero sviluppare tumori più frequentemente. Perché, allora, il cancro affligge raramente gli elefanti?

Un nuovo studio approfondisce questo grande mistero, dimostrando che gli elefanti possiedono dei geni associati alla soppressione del tumore. La ricerca ha concluso che la duplicazione dei geni oncosoppressori è abbastanza comune tra i parenti viventi ed estinti degli elefanti. Lo studio è stato pubblicato il 29 gennaio sulla rivista eLife.

Gli scienziati hanno scoperto che i genomi degli elefanti possiedono alcune duplicazioni uniche che possono contribuire alla soppressione del tumore attraverso i geni coinvolti nella riparazione del DNA, resistenza allo stress ossidativo, crescita cellulare, invecchiamento e morte.

Adesso, gli scienziati stanno cercando di capire se le loro scoperte possano contribuire a prevenire o curare il cancro negli esseri umani. "Determinando quanto le specie grandi e longeve si sono evolute in modi migliori per sopprimere il cancro, possiamo imparare qualcosa di nuovo sul funzionamento dell'evoluzione e, si spera, trovare modi per utilizzare quella conoscenza per ispirare nuovi trattamenti contro il cancro", ha dichiarato Juan Manuel Vazquez, ricercatore post-dottorato presso l'UC Berkeley.

Nel frattempo, gli scienziati cercano nuovi modi per curare il cancro nelle persone.