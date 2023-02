Perché le giacche eleganti presentano dei bottoni 'inutili' ai polsi?

Tutte le persone che vestono elegante si sono chiesti almeno una volta nella vita: “Perché mi ritrovo questi tre bottoni inutili su entrambi i polsi?”. Ovviamente, i più superficiali avranno riconosciuto il dettaglio come un fattore estetico, ma in realtà non è così.

Nonostante le testimonianze variegate, sembra che l’introduzione dei bottoni sulle maniche sia di genesi militare; infatti, le fonti attribuiscono “l’illuminazione” a grandi personaggi storici di stato, in primis Federico II di Prussia. Nonostante le narrazioni siano discordanti circa la paternità dell’aggiunta, esse convergono sul motivo per cui vengono inseriti questi oggetti. Perché, quindi i soldati sono stati obbligati ad indossare giacche con questa tipologia di ornamento?

Beh, potete ben immaginare che negli ambienti militari, soprattutto più datati, di certo non ci si svegliava la mattina per studiare il Galateo: i soldati, infatti, avevano il brutto vizio di pulirsi la bocca e il naso con la manica della giacca militare. Immaginereste mai l’esercito di Napoleone Bonaparte presentarsi sul fronte come dei bambini che stanno imparando le buone maniere? Oppure durante una parata cerimoniale? Insomma, i leader erano così si stufi di questo vizio che hanno deciso di porre rimedio con dei bottoni.

La loro presenza avrebbe reso l’abitudine dei soldati più fastidiosa; in alcuni casi, l’esperienza risultava davvero dolorosa, in quanto in prima istanza i bottoni erano di ottone. Se siete in vena di scoprire altre curiosità a cui non avete mai trovato risposta, allora potrebbe interessarvi il nostro articolo sul trucco di magia dell'uomo sospeso con un bastone.