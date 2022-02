Perché l'elicottero Ingenuity su Marte emette luce durante la notte?

Su Marte possono essere trovati attualmente il rover Perseverance e l'elicottero Ingenuity. Perserverance è alla ricerca della possibile vita passata sul Pianeta Rosso, mentre Ingenuity è stato il primo veicolo a librarsi sul pianeta; adesso, gli esperti hanno scoperto che il drone sembra illuminarsi al buio.

Uno studio NASA suggerisce che i droni su Marte "possono causare il flusso di minuscole correnti elettriche nell'atmosfera marziana". Queste correnti, sottolineano gli scienziati, non sono una minaccia per l'elicottero, ma creerebbero "soltanto" un effetto interessante per le telecamere che si trovano nelle vicinanze.

Più in generale, l'effetto che si verifica è noto come "carica triboelettrica". "Il debole bagliore sarebbe più visibile durante le ore serali, quando il cielo sullo sfondo è più scuro", ha affermato nella stessa dichiarazione l'autore principale dello studio, Bill Farrell del Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland.

Purtroppo Ingenuity non è autorizzato a volare al tramonto o all'alba, ma potremmo essere in grado di osservarne l'effetto sui futuri elicotteri marziani (come ad esempio quello della Cina che potrebbe raggiungere la velocità del suono). La carica triboelettrica si verifica durante l'attrito che sposta la carica elettrica tra gli oggetti, la stessa cosa che si può comunemente osservare quando una persona strofina un palloncino contro i capelli sulla Terra.

Quando i droni marziani fanno girare le loro pale, quest'ultime sbattono contro i granelli di polvere presenti sulla superfice del pianeta. "Quando le lame colpiscono i granelli di polvere, la carica viene trasferita, accumulandosi sulle lame e creando un campo elettrico", ha affermato infine la NASA nella sua dichiarazione.

A proposito, qualche giorno fa un volo di Ingenuity è stato posticipato per la prima volta.