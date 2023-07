Perché Elon Musk ha blindato Twitter? Ecco cos'è il data scraping

È passato ormai un po' di tempo da quando Musk ha blindato Twitter, sia relativamente ai limiti di tweet che si possono leggere che per quel che riguarda i contenuti visualizzabili dagli utenti senza account (c'è stata una timida "riapertura", ma di certo la situazione non è come prima). Vale dunque la pena approfondire le motivazioni ufficiali.

L'imprenditore non ha infatti mancato di fornire dei dettagli in merito a ciò che l'ha spinto a prendere questo tipo di decisioni. Più precisamente, in un tweet di Musk datato 1 luglio 2023, ovvero quello in cui si annuncia la "stretta iniziale" sul numero di post visibili ogni giorno dalle varie tipologie di account, il tutto viene associato a "livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema", per utilizzare le stesse parole dell'imprenditore.

Al netto di quanto siano fondate o meno le preoccupazioni di Musk in tal senso, vale dunque la pena approfondire che cos'è il data scraping, visto che non tutti potrebbero aver ben compreso a cosa fa riferimento l'imprenditore. Ebbene, come fatto notare anche da Wccftech, di fatto i "bersagli" delle accuse di Musk sono le aziende operanti nel campo dell'intelligenza artificiale.

Sebbene infatti le restrizioni al limite di tweet visibili e a ciò che gli utenti senza account possono vedere su Twitter siano state un po' "allentate" col passare dei giorni, ciò che l'imprenditore continua a non vedere di buon occhio è l'addestramento delle IA mediante quanto pubblicato su Twitter.

In parole povere, come d'altronde espresso in alcuni tweet dallo stesso Musk, l'imprenditore vuole bloccare quella che descrive come una pratica "vietata a livello di termini e condizioni", spiegando anche che avrebbe scoperto alcune realtà "mascherare gli IP tramite server proxy o nascondersi dietro organizzazioni legittime" per effettuare massicce operazioni di scraping.

Per farla breve, Musk accusa le aziende IA di "rubare" i dati di Twitter per i propri scopi, ovvero addestrare le intelligenze artificiali che tanto stanno facendo discutere. Tra l'altro, l'imprenditore ha già affermato di aver intenzione di avviare azioni legali e di non vedere l'ora di portare in tribunale "ottimisticamente tra 2 o 3 anni" queste società. Secondo Musk sarebbe infatti giusto che tali aziende versino "grandi somme" a Twitter per i dati in questione.

Insomma, avrete capito che il data scraping consiste nella pratica di utilizzare processi automatizzati per estrarre grandi quantità di dati dal Web. Questo sistema non viene per forza di cose attuato da malintenzionati, visto che ricercatori e analisti sono soliti farne uso in campi come le ricerche di mercato, le analisi dei trend e il monitoraggio dei prezzi della concorrenza. Nel caso di Twitter, secondo Musk le pratiche di questo tipo, che evidentemente per l'imprenditore sarebbero state messe in atto in modo proibito, avrebbero impattato negativamente sull'esperienza degli utenti del social network dei cinguettii.

Per il resto, in un post pubblicato sul blog ufficiale di Twitter si legge che le limitazioni sono state messe in atto anche per "rilevare ed eliminare bot e altri malintenzionati". Inoltre, vengono confermate anche le motivazioni relative ai modelli IA. Inoltre, il social network dei cinguettii sta chiedendo di "portare pazienza". Nel frattempo, però, Threads di Meta ha già raggiunto 70 milioni di utenti, dunque sembra proprio che anche Musk e soci dovranno portare "pazienza".