Perché Elon Musk ha cambiato nome in Mr.Tweet su Twitter? La storia

Durante il processo ai danni di Elon Musk, un avvocato ha erroneamente chiamato il CEO di SpaceX e Tesla “Mr.Tweet” e l’imprenditore sudafricano, come sempre, non si è lasciato sfuggire l’occasione per scherzarci su ed irriderlo.

Come si può vedere dal tweet presente in calce, Elon Musk ha annunciato di aver “cambiato il mio nome in Mr.Tweet, ora Twitter non mi permette di modificarlo di nuovo”, il tutto condito da una risata. Ovviamente il tweet è stato oggetto di ironia da parte dei follower, ma alcuni non hanno risparmiato critiche anche feroci a Musk, che è stato invitato ad impiegare il suo tempo più produttivamente piuttosto che a pensare a come prendere in giro la gente o scherzare su Twitter. Il miliardario però ha molti motivi per cui sorridere: un rapporto emerso di recente ha mostrato che il patrimonio netto di Elon Musk è cresciuto di 11 miliardi di Dollari in due giorni, grazie all’andamento del titolo di Tesla.

L’avvocato ha affermato che si è trattato di un errore “freudiano” durante la sua deposizione, ma Musk ha scherzando affermando che “probabilmente si tratta di una descrizione accurata”.

La causa legale ai danni del numero uno di Twitter è iniziata da qualche giorno a seguito del tweet pubblicato dallo stesso Musk nel 2018 quando aveva minacciato di ritirare Tesla dal mercato azionario a 420 Dollari per azione.