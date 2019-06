Ecco perchè Elon Musk ha minacciato di cancellarsi da Twitter

Nel fine settimana Elon Musk ha annunciato di aver cancellato il proprio profilo da Twitter. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella notizia di ieri, l'account è ancora attivo. Sono però emerse le motivazioni che hanno spinto il CEO sudafricano a lanciare la provocazione.

Il tutto ha avuto inizio a ridosso del weekend, quando Musk ha twittato una fan art di un personaggio dei videogiochi senza dare credito all'artista che l'aveva realizzato. Il tutto ha dato il via ad una discussione con utenti, che è sfociata nella classica lotta ai troll a cui il CEO di SpaceX ci ha spesso abituato.

La frase che probabilmente ha portato alla pubblicazione della minaccia d'addio è quella in cui un utente gli ha fatto notare che è solito non dare credito ad altri per il loro lavoro, con tanto di ciliegina finale in cui affermava che "Martin Eberhard è responsabile del successo di Tesla".

Eberhard, per chi non lo sapesse, è il cofondatore di Tesla insieme a Marc Tarpenning. I due crearono la società nel 2003, mentre Musk ha fatto il suo ingresso solo successivamente come investitore con 6,5 milioni di Dollari. Nel 2007 poi ha preso il posto di Eberhard, che gli ha fatto causa per diffamazione, prima di diventare amministratore delegato l'anno successivo.

Evidentemente quindi l'utente ha toccato un nervo scoperto, come dimostrato da un tweet poi cancellato in cui Musk affermava che "Tesla è viva nonostante Eberhard, ma cerca costantemente credito e gli stupidi glielo danno". Solo dopo ha annunciato di aver cancellato l'account Twitter che da quasi due giorni è in silenzio.