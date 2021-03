Perché Elon Musk non assume laureati? C'è però un particolare requisito

Che Elon Musk sia un personaggio particolare è noto, e coloro che hanno avuto modo di seguire queste pagine negli ultimi tempi l'avranno sicuramente notato. A conferma di ciò c'è una simpatica ma importante curiosità: sembra infatti che per lavorare in Tesla non sia necessaria la laurea.

Musk infatti non sembra guardare molto ai titoli di studio dei suoi dipendenti, ed assume sia diplomati che laureati.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che il prerequisito essenziale che Musk verifica in sede di colloquio per Tesla è la conoscenza del machine learning e dell'intelligenza artificiale.

Quella che inizialmente sembrava essere una semplice indiscrezione ed una leggenda metropolitana, è stata confermata di recente dalla stessa Tesla in un annuncio di lavoro in cui si legge che "utilizzare l'intelligenza artificiale per consentire la guida autonoma non è solo la ciliegina sulla torta, ma la torta stessa". Musk successivamente ha spiegato che "le mie azioni, e non solo le mie parole, mostrano quanta importanza io attribuisca all'intelligenza artificiale (ovviamente in termini positivi)".

Negli annunci di lavoro infatti è necessario compilare un semplice questionario contenente i dati anagrafici e rispondere alla domanda "quale lavoro eccezionale hai già svolto?".

Ma non è tutto, perchè in risposta ad un utente Musk ha addirittura spiegato che non bada nemmeno al diploma. Però durante il colloquio dovete rispondere alla domanda a trabocchetto che Musk fa a tutti.