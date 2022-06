Perché l'erba è verde? La risposta non è per nulla scontata

Vi è mai capitato di sentire nell'aria un certo profumo dopo che qualcuno ha tagliato l'erba del giardino? Bene, quello è l'olezzo delle piante che soffrono per via del taglio... terribile no? Parlando di cose più allegre, vi siete mai chiesti per quale motivo il colore dell'erba del prato è solitamente verde?

Risposta breve: la causa è data da un pigmento verde chiamato clorofilla. Risposta lunga: all'interno di minuscoli organelli chiamati cloroplasti, che si trovano nell'erba, ci sono delle molecole di clorofilla. Una molecola di clorofilla è costituita da uno ione di magnesio al centro che è legato a una porfirina (una grande molecola di azoto organico).

In questo caso la molecola assorbe determinate lunghezze d'onda della luce visibile, principalmente il rosso (che, così come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo, è una lunghezza d'onda lunga) e il blu, una lunghezza d'onda più corta. La regione verde dello spettro elettromagnetico non viene assorbita ma viene riflessa direttamente nei nostri occhi. Per questo motivo noi umani vediamo l'erba del nostro giardino (e specialmente quello del vicino) verde.

La clorofilla, così come ci insegnano a scuola, è importante per la fotosintesi poiché la pianta utilizza l'energia del sole per trasformare l'anidride carbonica e l'acqua in cibo (sotto forma di zuccheri) per la crescita. Le piante, pensate, possono utilizzare quegli zuccheri per costruire parti di piante più verdi e, a loro volta, assorbire più energia.