Perché l'esercito britannico vuole installare computer quantistici sui carri armati?

Secondo quanto affermato dal Ministero della Difesa del Regno Unito, il paese utilizzerà la tecnologia dei computer quantistici a bordo dei carri armati. Una notizia sicuramente particolare e, per certi versi, inaspettata... ma che senso ha utilizzare la tecnologia quantistica a bordo dei corazzati?

Il governo britannico ha attuato degli accordi con la startup di informatica quantistica Orca. Attualmente non è esattamente chiaro cosa dovrebbero fare questi computer a bordo di qualsiasi tipo di equipaggiamento militare. "Questo dispositivo che stiamo inviando a loro certamente non farà nulla che un computer classico non sia in grado di fare", ha dichiarato Richard Murray, CEO di Orca.

I computer quantistici, infatti, sono noti per essere in grado di risolvere problemi matematici di svariata natura, non per essere utilizzati in ambiti militari. "Crediamo che questa tecnologia possa semplificare notevolmente la comunicazione sul campo di battaglia attraverso applicazioni come il riconoscimento delle immagini e la gestione dei sensori", ha dichiarato a New Scientist un portavoce di Orca.

La tecnologia, almeno sulla carta, renderà più agile l'elaborazione delle informazioni per le decisioni di comando sul campo di battaglia e ridurrà i rischi derivanti dalla condivisione dei dati al di fuori. Tuttavia, l'effettiva efficacia di questa scelta non è per nulla scontata e non ci resterà che vedere se l'idea sia stata saggia.

A proposito, ma cos'è un computer quantistico?