Ecco perché questi esperti hanno intenzione di perforare un vulcano

In Islanda, un'iniziativa che sembra uscita da un romanzo di Jules Verne potrebbe segnare la prima volta in cui gli esseri umani attingono direttamente al magma, il liquido roccioso fuso che scorre sotto la crosta terrestre. Nel 2026, il progetto Krafla Magma Testbed (KMT) prevede di perforare la camera magmatica di un vulcano.

L'obiettivo? Sfruttare i suoi fumi supercaldi per generare energia geotermica su una scala mai tentata prima. Questa impresa promette di alimentare le case in tutta l'Islanda - dove nascono sempre nuovi vulcani - con una fonte di energia rinnovabile e illimitata. L'energia geotermica, una tecnologia sfruttata nel paese da anni, comporta la perforazione in regioni sotterranee calde per produrre vapore dall'acqua riscaldata.

Questo aziona turbine, generando elettricità. Oggi, almeno il 90% di tutte le case in Islanda sono riscaldate con energia geotermica e il 70% di tutta l'energia utilizzata nella nazione insulare proviene da fonti geotermiche. Tuttavia, questi sistemi attingono a energia geotermica relativamente più fresca, con un'efficienza inferiore.

Attingere alle temperature più elevate della camera magmatica potrebbe aumentare significativamente la fornitura di energia, rendendola più potente rispetto ai pozzi convenzionali. Krafla si trova in una delle aree vulcaniche più attive del mondo, lungo il confine tettonico della dorsale medio-atlantica. Ha assistito a numerose eruzioni, l'ultima delle quali nel 1984.

Nonostante la sua natura volatile, la posizione geologica unica la rende un sito ideale per questo progetto geotermico pionieristico. La sua camera magmatica, dove le temperature salgono fino a 1.300°C, si trova a massimo 3 chilometri sotto la superficie. Ciò rende la perforazione della camera magmatica sia relativamente facile che estremamente impegnativa; facile perché la profondità della camera è poco profonda, difficile perché le punte dei trapani devono resistere alle alte temperature senza fondere.

Sappiamo con certezza che può essere fatto perché nel 2009 una vicina centrale geotermica islandese ha accidentalmente perforato la camera magmatica di Krafla. L'incidente ha rivelato importanti informazioni sullo stato liquido e le interazioni dinamiche del magma, sebbene le guaine in acciaio del trapano siano state distrutte nel processo. Dal lato positivo, questa incursione ha anche dimostrato che esporre la camera magmatica non fa eruttare i vulcani.

Gli scienziati del KMT stanno ancora sperimentando i materiali giusti che possono resistere a queste temperature, ma non vediamo l'ora di capire se il loro progetto andrà in porto o sarà un buco nell'acqua... o per meglio dire, un buco nel magma. Chissà quanta energia potremmo creare sfruttando il vulcano più grande del mondo.