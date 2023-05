Perché esprimiamo la potenza dei motori delle auto in 'cavalli'?

Il motivo per cui la potenza dei motori delle auto si misura in cavalli equestri è da ricercare in un passato abbastanza remoto. Infatti, l’invenzione della macchina a vapore nel XVIII secolo generò l’esigenza di misurare la potenza dei motori.

In principio, quest’ultima veniva misurata in unità come "libbre per piede al secondo" o "chilogrammi per metro al secondo".

Eppure, l’ingegnere scozzese James Watt a partire dal 1782 scelse di basare la misurazione in questione sulla forza di lavoro di un cavallo, introducendo così una nuova unità di misura chiamata "cavallo vapore" (o horsepower in inglese). Dai vari esperimenti si era desunto che un cavallo poteva sollevare un peso di 550 libbre per un'altezza di un piede al secondo, che equivaleva a circa 745,7 watt.

Considerata la validità degli studi, successivamente il cavallo vapore divenne l’unità di misura comune per la potenza dei motori, e condivisa da tutto il mondo. Tuttavia, a causa delle differenze tra i motori e la loro efficienza, ben presto la nuovissima unità si mostrò non sufficientemente precisa. Perciò, negli anni '20, la Society of Automotive Engineers (SAE) diffuse una nuova definizione di cavallo vapore, basata su un motore a benzina standardizzato.

Tuttora la potenza dei motori delle auto viene misurata in cavalli, la cui unità corrisponde a 735,5 watt. Nonostante ciò, la potenza può variare a seconda della marca, del modello e del tipo di motore.

In sintesi, il legame tra i cavalli e i motori ha radici antiche nella storia dell'ingegneria. Il cavallo vapore come unità di misura è stato poi standardizzato nel corso degli anni per diventare sempre più affidabile e preciso.

Ad ogni modo, i cavalli vengono ancora utilizzati per una sorta di consuetudine, perché è più semplice associarli alla reale potenza dell’auto, pensando al lavoro di quanti cavalli possa sostituire lo specifico macchinario. Per conoscere la reale potenza di una vettura è necessario calcolare i kilowatt, non i cavalli.