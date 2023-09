Perché gli esseri umani sono così bravi a correre sulle lunghe distanze?

Gli esseri umani hanno più volte dimostrato che la corsa su lunghe distanze è un'area in cui eccellono rispetto ad altre specie. Com'è possibile che siamo così adatti a correre lunghe distanze quando la nostra andatura bipede ci rende solo la metà veloci rispetto ad altri mammiferi della nostra stazza?

La risposta risiede in milioni di anni di evoluzione. Circa sette milioni di anni fa, i nostri antenati simili alle scimmie hanno lasciato gli alberi per cercare cibo a terra. Con il passare del tempo, l'evoluzione ha favorito l'andatura bipede, permettendoci di coprire il doppio della distanza con la stessa quantità di energia.

Daniel Lieberman, biologo evoluzionista presso l'Università di Harvard, sottolinea che ogni parte del nostro corpo, dalla punta dei piedi alla testa, è stata modellata per la corsa. Ad esempio, i nostri piedi hanno dita corte per evitare fratture durante la corsa, e il nostro corpo inferiore è dotato di articolazioni, tendini e muscoli più grandi rispetto al corpo superiore per assorbire le forze generate dalla corsa.

Un altro aspetto cruciale è la nostra capacità di dissipare il calore: la nostra altezza e la mancanza di pelliccia ci permettono di raffreddarci efficacemente attraverso la sudorazione. Queste adattamenti ci hanno permesso di praticare la "caccia di persistenza", seguendo la preda per chilometri fino a quando non crolla per l'esaurimento delle sue energie. Tale strategia di caccia ha fornito ai nostri antenati un accesso a fonti di energia più ricche, consentendo al nostro cervello di crescere e di evolvere ulteriormente.

Oggi, nonostante la tecnologia abbia reso superfluo correre lunghe distanze per sopravvivere, la corsa rimane un'attività fondamentale per la nostra salute.