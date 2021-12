Perché gli esseri umani non hanno la coda? Gli scienziati cercano la risposta

Una caratteristica che accomuna i primati è la coda. Molti primati moderni, come scimmie e lemuri, hanno questo "accessorio", e perfino negli esseri umani saltuariamente nasce qualche bambino con la coda. Si pensa che la perdita della coda sia stato causato dall'evoluzione degli esseri umani in essere bipedi.

Recentemente alcuni scienziati hanno scoperto all'interno del DNA un gene correlato alla crescita della coda che potrebbe essersi spostato in una posizione diversa nel genoma di una specie di primati milioni di anni fa. Questo cambiamento ha creato a sua volta una mutazione che ha rimosso la possibilità dell'esistenza della coda.

All'interno dell'embrione gli umani hanno ancora la coda, ma dopo circa otto settimane scompare completamente. Come hanno fatto, quindi, gli esseri umani a perdere la coda? "Me lo sono chiesto quando ero un ragazzino, vedendo che quasi tutti i tipi di animali hanno una coda, ma non io", ha dichiarato Bo Xia, un dottorando presso la Grossman School of Medicine della New York University.

Si pensa che la perdita della coda abbia avuto origine circa 25 milioni di anni fa, quando gli ominidi si sono discostati per la prima volta dalle scimmie. Confrontando dati genetici di sei specie di ominidi e nove specie di scimmie, è stato trovato un gene all'interno un breve pezzo di DNA chiamato elemento Alu nascosto nel gene TBXT, che regola lo sviluppo della coda.

Questa mutazione era presente nei genomi dell'uomo, ma non in quelli delle scimmie. Così, utilizzando la tecnologia CRISPR, gli scienziati hanno replicato questa mutazione nel gene TBXT nei topi; gli animali geneticamente modificati sfoggiavano code normali, mentre altri erano senza coda. Ciò dimostra che ci sono altri geni coinvolti nello sviluppo (o no) della coda.

Questo "arto" in più è utile alle scimmie per saltare, arrampicarsi, come mezzo per socializzare e molto altro. C'è qualche possibilità che le persone possano avere di nuovo la coda? No, perché l'abbiamo persa così tanto tempo fa che riguadagnarla è probabilmente al di là della nostra portata, afferma infine Bo Xia.