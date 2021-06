Perché gli esseri umani non possono bere l'acqua di mare?

L'acqua copre il 71% della superficie della Terra e il 97,5% di questa è salata. Siamo circondati dall'acqua di mare, allora perché non possiamo berla? Il problema principale è che bere questo liquido porta alla disidratazione. Potrebbe essere un controsenso, ma adesso vi spiegheremo perché.

Il sale (nelle giuste quantità) è importante per il nostro corpo e, per mantenere un sano equilibrio nel nostro sangue, viene filtrato dai nostri reni e convertito in urina. L'acqua di mare ha tre volte il sale del nostro sangue e i nostri reni, poiché non possono produrre urina più salata del nostro sangue, dovrebbero produrre un volume di urina maggiore rispetto al volume di acqua di mare bevuta.

Per ottenere l'acqua necessaria, i nostri reni utilizzerebbero acqua dolce da altre fonti disponibili nel nostro corpo, come le nostre cellule. Questo processo può portare alla disidratazione e alla morte in tempi piuttosto brevi.

Alcune creature terrestri, però, si sono evolute per bere (in quantità comunque ridotte) l'acqua di mare. Stiamo parlando di gabbiani (che ama il cibo toccato dall'uomo), leoni marini e albatros. Quest'ultimo, infatti, ha una ghiandola speciale che filtra il sale dall'acqua che ingurgita e lo secerne dal becco. Foche e leoni marini, invece, hanno dei reni che sono in grado di produrre un contenuto di sale molto più concentrato nelle loro urine rispetto a quello tipico della maggior parte dei mammiferi terrestri.

Per quanto riguarda altri mammiferi come delfini e balene? Loro certamente ingurgitano delle piccole quantità di acqua salata, ma i ricercatori non sanno chiaramente come facciano a sopravvivere tranquillamente. C'è da dire che alcuni mammiferi marini possono produrre una quantità sufficiente di acqua dolce internamente dalla degradazione metabolica del cibo, mentre gli esseri umani ottengono solo il 20% dell'acqua dal cibo che mangiano, il restante 80% devono integrandolo bevendo.