Perché gli esseri umani non possono mangiare l'erba?

L'erba è sicuramente la pietanza preferita di molti animali, ma perché gli esseri umani non possono mangiarla? Oltre lo stigma sociale, uno dei motivi principali (ma non l'unico) è che si tratta di un alimento che ha un valore nutrizionale minimo o nullo per noi.

Inoltre, l'erba contiene un'alta concentrazione di composti difficili da digerire, come lignina e cellulosa. La prima agisce come un componente resistente che conferisce alle piante la loro consistenza legnosa, mentre la seconda aiuta a formare le pareti delle cellule vegetali.

Mentre nel nostro stomaco ci sono degli enzimi che potrebbero abbattere la lignina, non è capace di digerire correttamente la cellulosa (ironico, visto che può digerire perfino la lama di un rasoio).

Frutta e verdura che mangiamo contengono anche cellulosa e lignina, ma hanno concentrazioni molto più gestibili - e molto più inferiori - per il nostro sistema digestivo. Gli animali come mucche, capre, pecore e giraffe sono in grado di abbattere l'erba grazie a un processo chiamato ruminazione e ai loro famosi stomaci che hanno più compartimenti.

Incredibilmente, noi esseri umani abbiamo stomaci più semplici, che non hanno la capacità di abbattere qualcosa di così complesso come l'erba. Questo non è l'unico problema: oltre al dolore di stomaco per l'indigestione, mangiare erba può anche danneggiare i denti, poiché è ricca di silice e abrasiva. Insomma, le persone non sono programmate per mangiare l'alimento preferito dai ruminanti.

Allo stesso modo, vi siete mai chiesti perché non riusciamo a digerire il mais?