Perché gli esseri umani hanno sopracciglia e ciglia? Ecco a cosa servono

Anche le cose più piccole del nostro corpo hanno una loro utilità. Madre natura, infatti, non li ha messe lì per caso. Perfino le sopracciglia e le ciglia sulla nostra faccia servono a qualcosa. A cosa? Lo scopo principale è quello di proteggere gli occhi, sottolinea la dott.ssa Stephanie Marioneaux dell'American Academy of Ophthalmology.

"Il loro obiettivo è quello di essere un altro livello di protezione per il bulbo oculare reale contro qualunque cosa sia: che sia liquido, solido, polvere, insetti o insetti", afferma l'esperta. Le sopracciglia sono delle barriere per proteggere gli occhi da sudore, forfora e altre sostanze che cadono sul viso, dirigendole altrove.

Non solo come protezione: le sopracciglia sono fondamentali per l'espressione facciale e per comunicare emozioni sottili... e potrebbero essersi evolute anche per questo motivo (secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution nel 2018).

Le ciglia, dal canto loro, offrono anch'esse un tipo di protezione; possono anche catturare liquidi, polvere e altre sostanze che potrebbero essere irritanti per gli occhi. Sono anche utili perché aiutano a mantenere gli occhi umidi limitando l'evaporazione. "Sono quasi come i baffi del viso", afferma infine Marioneaux. Quando qualcosa li sfiora, inoltre, attivano subito la risposta del battito di ciglia come meccanismo di difesa.

Insomma, potrebbe non sembrare, ma ciglia e sopracciglia difendono i nostri occhi, evitando fastidiosi problemi.