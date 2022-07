Perché in estate sbadigliamo di più? Il motivo ti sorprenderà

Uno studio condotto da un gruppo di scienziati di Tucson negli Stati Uniti e di Vienna in Austria e pubblicato su Physiology & Behavior ha cercato di individuarne il perché. Ruolo fondamentale lo rivestono le alte temperature.

Lo sbadiglio è un atto respiratorio riflesso e involontario solitamente associato a noia o stanchezza, tuttavia, non è ancora del tutto chiara la sua funzione. I ricercatori ipotizzano che sia un mezzo con il quale l'organismo cerca di riacquistare una maggiore condizione di vigilanza.

Nello studio in questione sono stati analizzati gli sbadigli spontanei dei passanti delle città nelle quali è stato condotta la ricerca, e tali dati sono stati incrociati con le variabili meteorologiche come la temperatura esterna. I risultati hanno evidenziato una maggiore frequenza del fenomeno in temperature che oscillano fra i 20 e 25 gradi. Altresì, in temperature superiori ai 37 gradi non si innesca a causa della grande differenza termica.

In poche parole, durante la fase di inspirazione si creano una sequenza di movimenti che consentono il passaggio dell'aria ed è proprio questa che, a sua volta, condurrà ad una maggiore quantità di ossigeno nel sangue che giungerà al cervello. Tutto ciò spiega il meccanismo dello sbadiglio e permette di intuire che questo, a quanto pare, servirebbe a refrigerare il cervello. Ciò spiega perché con le alte temperature tendiamo a sbadigliare molto di più.

A proposito, ecco perché sbadigliare è contagioso!