Perché evitiamo i bulli? Finalmente abbiamo una risposta che potrà aiutarci

Nel nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Nature, un team di ricercatori dell'Istituto Langone dell'Università di New York, ha individuato i meccanismi che ci consentono di evitare i bulli o chiunque ci attacchi con violenza.

Che il bullismo influisca sulla mentalità degli adolescenti è ormai dimostrato. Questa volta però il team con a capo Takuya Osakada, ha osservato i comportamenti nei topi. E’ infatti oramai risaputo quanto il nostro cervello sia sotto diversi punti di vista molto simile a quello dei piccoli roditori.

Nello specifico, i ricercatori hanno notato come un evento violento tra topi (come un morso, o un combattimento) faccia partire dal cervello una complessa cascata fisiologica che porta al rilascio di uno specifico ormone da parte dell’ipotalamo: l’ossitocina.

Sebbene si tratti di una sostanza generalmente associata a sensazioni piacevoli, in questo caso funge da vero e proprio "marker". Questo ormone è infatti legato anche alla cosiddetta memoria degli odori e l’odore del "bullo" sarà dunque per sempre associato ad un ricordo doloroso o spiacevole. In tal modo sarà sufficiente il suo odore a far allontanare il povero malcapitato.

"I nostri risultati forniscono nuove informazioni su come l'ossitocina all'interno dell'ipotalamo guida l'apprendimento da esperienze sociali traumatiche. Mentre l'ormone è spesso associato a comportamenti positivi come l'accudimento, il nostro studio evidenzia il suo ruolo chiave anche nel conflitto sociale", ha affermato lo stesso Osakada.

Come è facile immaginare, le ripercussioni di una simile scoperta sono innumerevoli. Si passa infatti dal trattamento mirato per alcuni disturbi d’ansia, ad una sempre maggiore comprensione dell’autismo dove l’isolamento gioca un ruolo decisamente importante.