Perché evitiamo di mangiare fast food? No, la causa non è il rischio per la salute

Il cosiddetto “cibo spazzatura” spesso ci tenta ma, secondo ricerche recenti, il numero di persone che cede a questa tentazione sta calando, complice l’epidemia di obesità negli Stati Uniti dovuta dall’elevato consumo di fast food da un adulto su tre. Ma da cosa è dovuto questo calo di interesse per il fast food? La risposta vi sorprenderà.

Uno studio pubblicato su Food Quality and Preference ha coinvolto oltre 300 intervistati tramite un questionario online, nel quale è stato chiesto di identificare i fattori chiave che differenziano gli amanti del fast food con i consumatori non regolari. In particolare, è stato chiesto di indicare l’importanza attribuita a gusto, convenienza, piacere, impatto ambientale e altri valori che influirebbero sulla scelta del fast food.

Bilanciando e interpretando i dati grezzi, i ricercatori hanno scoperto due fattori chiave che identificano i consumatori non regolari di fast food: il primo consiste nel mangiarlo in situazioni specifiche in cui fa particolarmente comodo, come ad esempio la mancanza di tempo per cucinare, momenti di stress o in viaggio. Il secondo fattore, invece, è il senso di colpa: come spiegato dal team di esperti, “i consumatori non regolari possono essere caratterizzati dalla tendenza a sentirsi in colpa per il consumo di fast food e sentirsi realizzati quando non consumano fast food. È interessante notare che l'insalubrità, che è spesso affrontata come uno dei principali problemi del fast food e aneddoticamente assunta come una delle ragioni principali per evitare il fast food, non è stata influente nel discriminare i consumatori regolari e i consumatori non regolari”.

Lo studio suggerisce, pertanto, che conoscere la scarsa qualità nutrizionale non basta affinché una persona decida se e quando mangiare fast food. Tuttavia, trattandosi di un campione relativamente piccolo di persone partecipanti allo studio bisogna prestare attenzione a questa generalizzazione.

