Perché Explorer EXE si arresta in modo anomalo? Alcuni possibili fix

Dopo avervi offerto alcune possibili soluzioni per sbloccare il cursore del mouse su Windows 11, è arrivato il momento di proporvi le principali opzioni a disposizione se vi trovate nella fastidiosa condizione di dover affrontare il blocco del processo explorer.exe.

Si tratta, per l'esattezza, dell'istanza di Windows che normalmente si riferisce agli elementi grafici che riguardano l'esplorazione dei file di sistema; in altre parole, si tratta del processo eseguibile che riguarda in maniera specifica Esplora Risorse.

Di conseguenza, il suo blocco porta a una totale inusabilità del PC, costringendo a riavviare la macchina in maniera più o meno forzata.

La prima soluzione a vostra disposizione è quella di premere la classica combinazione di tasti Ctrl + Alt + Canc. Se il sistema a questo punto risponde, allora potrete provare ad aprire Task Manager. Dalla scheda Processi, cercate Explorer.exe, selezionatelo e provate a riavviarlo.

Se tutto è andato correttamente, dovrebbe riapparirvi la barra di avvio rapido di Windows e il gioco è fatto.

In alternativa, suggeriamo il riavvio forzato della macchina o perlomeno la chiusura della sessione in corso, sempre dalla stessa combinazione di tasti.

Per provare a risolvere alla radice il problema, invece, potete provare a pulire la cache di Windows aprendo Pannello di Controllo e recandovi in Opzioni Esplora File, dove troverete, nella scheda Generale, l'opzione Cancella cronologia Esplora File.

In ultimo, provate a verificare la presenza di aggiornamenti di Windows. In caso positivo, aggiornate il sistema operativo.