Perchè Facebook sta facendo la guerra ad Apple sulla privacy? Lo spiega un ex impiegato

Un ex dipendente di Facebook, Henry Love, parlando con CNBC ha discusso del motivo per cui Facebook sta attaccando Apple sulla questione della privacy a ridosso del lancio di iOS 14.5. Le dichiarazioni sono molto interessanti e ci permettono di ottenere uno sguardo extra su una questione spinosa.

Love ha spiegato che la funzione di iOS 14.5 che consentirà agli utenti di bloccare il tracciamento da parte delle app impedirà a Facebook ed ai suoi clienti di indirizzare gli annunci in maniera efficace, come avviene ora.

Tuttavia, l'ex impiegato ha osservato come molte aziende potrebbero non avere bisogno di molti dati per un targeting efficace degli annunci. L'esempio posto è quello di un piccolo bar del Texas che nel momento in cui acquista gli spazi pubblicitari inserisce dati generici come il codice postale e la fascia d'età, il che non comporta la raccolta di dati extra da parte del social network.

Love osserva, però, che questa modifica da parte di Apple "influenzerà Facebook su larga scala, non i proprietari di piccole imprese" che probabilmente nemmeno sanno cos'è l'IDFA. "Tra i pochi "proprietari di piccole imprese" che potrebbero sentire gli effetti del cambiamento dell'IDFA ci sono le start-up sostenute da fondi di capitale di rischio che hanno assunto professionisti con le competenze per indirizzare gli utenti con una precisione da cecchino" ha continuato. Sostanzialmente quindi tali dichiarazioni vanno controcorrente rispetto a quello che ha affermato Facebook negli ultimi tempi quando, tramite vari comunicati e spot, ha sempre posto l'esempio delle piccole attività che a causa di questa novità vedranno ridotte le opportunità di farsi conoscere dagli utenti tramite Facebook.

La CNBC osserva che la perdita di tali informazioni potrebbe avere un impatto molto pesante su Facebook dal momento che impedirà agli inserzionisti di misurare l'efficacia degli annunci pubblicitari su Instagram e Facebook, il che potrebbe spingerli ad investire il loro budget dedicato alle inserzioni su altre app e servizi. A ciò si aggiunge un altro aspetto non secondario: se gli utenti rifiutano di condividere l'IFDA, tutti gli sforzi portati avanti da Facebook per la personalizzazione dei propri annunci saranno praticamente vani.