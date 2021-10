Perchè Facebook, Instagram e Whatsapp non hanno funzionato ieri? Svelato il motivo

La giornata di ieri è stata sicuramente caratterizzata dal massiccio disservizio a Facebook, Instagram e Whatsapp, che per quasi sette ore sono stati irraggiungibili a livello mondiale. La compagnia di Mark Zuckerberg solo nella notte, a ripristino avvenuto, ha fatto chiarezza su quanto successo.

In un bollettino, infatti, Facebook ha dichiarato che probabilmente i problemi sono stati causati da una "configurazione errata".

"I nostri team di ingegneri hanno appreso che le modifiche alla configurazione sui router backbone che coordinano il traffico di rete tra i nostri data center hanno causato i problemi" ha dichiarato Santosh Janardhan, Vice President of Engineering and Infrastructure di Facebook, secondo cui "questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri data center, bloccando i servizi".

Secondo quanto appreso, l'interruzione ha avuto un impatto anche sugli strumenti utilizzati dai dipendenti del social network. Si è trattato del #FacebookDown più ampio della storia del social network, in quanto mai prima d'ora si era verificato un disservizio così diffuso e per così tanto tempo.

Facebook ha comunque voluto evidenziare come allo stato attuale non ci siano evidenze che mostrano un possibile di furto dei dati durante l'interruzione.

L'indiscrezione riportata ieri su queste pagine riguardo il furto di 1,5 miliardi di account Facebook, infatti, non è in alcun modo legata ai disservizi di ieri.