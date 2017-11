Perché Facebook vuole le vostre foto di nudo per combattere il revenge porn

vuole che gli consegnate tutte le vostre. Sembra inquietante ma in realtà si tratta di un'iniziativa lodevole che potrebbe dare un duro colpo al fenomeno del revenge porn.

Il programma di Facebook, presentato dal global head del social Antigone Davis, prevede che vi inviate da soli le vostro foto su messenger, in modo da creare un'impronta digitale che permetta a tutti i social dell'ecosistema Facebook (incluso instagram) di riconoscere e rimuovere i contenuti di cui si teme la diffusione.

In Australia sarà necessario compilare un form online dell'eSafety Commission riportando nei dettagli la propria richiesta, fatto questo bisognerà eseguire le istruzioni appena riportate, inviandosi da soli foto e video. In questo modo l'ente australiano sarà in grado di passare la segnalazione a Facebook.

Il programma nasce da una collaborazione tra l'eSafety Commission e il social di Mark Zuckerberg, tuttavia, almeno in teoria, l'operazione dovrebbe essere possibile anche senza l'intermediazione dell'ente: basta, appunto, auto-condividersi la foto e segnalarla. Anche se non è chiaro se, in queso modo, esistano le stesse garanzie in termini di privacy.

Infatti, l'eSafety Commission garantisce che nessuno dei loro dipendenti avrà accesso al vostro materiale, e, almeno in teoria, pure il social network dovrebbe delegare il processo di creazione dell'hash alle intelligenze artificiali. Chiaro, sarà richiesta una bella dose di fiducia nei confronti di Facebook e questo potrebbe essere un ostacolo al successo dell'iniziativa.

Quello che è certo è che quella del revenge porn è una piaga che sta mettendo radici profonde: stando all'eSafety Commission sarebbe ben il 25% delle donne con un età tra 18 e 45 anni ad essere state vittime di una qualche forma di revenge porn, la pratica che consiste nella diffusione di foto intime dei propri ex (ma non necessariamente) per vendicarsi di una rottura poco felice, litigi o semplici scappatelle.