Perché i fenicotteri sono rosa? Sapete che non nascono di questo colore?

Hai mai guardato un fenicottero e ti sei chiesto perché sia così splendidamente rosa? La risposta potrebbe sorprenderti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, queste creature non nascono con quel caratteristico colore rosa.

In realtà, da giovani, sfoggiano piume di colore grigio o bianco e solo successivamente sviluppano la loro tonalità rosa grazie a una dieta ricca di gamberetti di salamoia e alghe blu-verdi, alimenti che potrebbero risultare letali per molti altri animali. Ma come fanno i fenicotteri a consumare questi cibi senza avvelenarsi?

La risposta è semplice: grazie al loro metabolismo specializzato, sono in grado di elaborare le sostanze chimiche tossiche presenti in questi alimenti nel fegato, trasformandole in componenti funzionali e pigmenti. Sono proprio questi pigmenti a colorare le piume dei fenicotteri, ma non solo: anche la loro pelle, le membrane mucose, i tuorli delle uova e persino il grasso assumono sfumature rosa e arancioni (e usano persino la protezione solare).

E c'è di più: il colore rosa dei fenicotteri non è solo una conseguenza della loro dieta, ma assume un significato speciale durante la stagione degli amori. Più un fenicottero è rosa, più è considerato sano e di alta qualità, diventando così più attraente per potenziali partner. Questo colore è infatti un riflesso diretto della loro abilità nel trovare cibo.

Durante il corteggiamento, le creature eseguono danze rituali in cui il colore delle piume gioca un ruolo fondamentale nell'attrazione del partner. Fuori dalla stagione riproduttiva, sia i maschi che le femmine possono perdere i loro pigmenti, diventando bianchi. A tal proposito: ecco perché questi animali stanno su una gamba sola.