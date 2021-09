Perchè la mia fibra FTTH non va ad 1 Gbps? Ecco le possibili soluzioni

Vi hanno appena attivato la fibra FTTH ma nel momento in cui avete effettuato lo speed test avete riscontrato una velocità inferiore rispetto ai 1000 Mbps proposti e promossi dall'operatore. Qual è il motivo?

Nello specificare che gli speed test non possono superare i 940 Mbps a causa di limitazioni tecniche, è bene sapere che la velocità riscontrata potrebbe essere un pò più bassa per varie ragioni.

La principale motivazione è legata ad un guasto sulla linea: se il test ha dato risultati significativamente inferiori anche ai 940 Mbps, il nostro consiglio è di contattare immediatamente il vostro provider per fare le verifiche del caso e per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Un altro consiglio che sentiamo di darvi è di provare più speed test e di non fermarvi al primo: in alcuni casi infatti i server potrebbero essere saturi e quindi restituire risultati falsi.

Un'altra motivazione potrebbe essere legata al dispositivo da cui è stato effettuato il test: in alcuni casi i PC potrebbero creare dei veri e propri colli di bottiglia che "castrano" la connessione per varie ragioni: se sono più datati infatti potrebbero non avere le risorse sufficienti per gestire velocità elevate. A riguardo consigliamo di tenere aggiornati i driver della schede di rete, chiudere tutte le schede del browser e bloccare eventuali scansioni anti spyware o malware in background.

