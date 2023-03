Perché alcuni film non ci sono su Netflix? A spiegarlo è l'azienda

Dopo avervi spiegato perché Netflix aumenta i prezzi dei suoi abbonamenti, analizziamo un'altra criticità della piattaforma fondata da Reed Hastings e Mark Randolph, che fa spesso sorgere delle domande tra gli utenti. Perché alcuni film non si trovano su Netflix o spariscono dalla piattaforma all'improvviso, dopo qualche mese o anno di permanenza?

Ebbene, come spiega una FAQ ufficiale del Centro Assistenza di Netflix, molto dipende dall'attribuzione dei diritti su film e serie TV a livello internazionale. Netflix, infatti, chiarisce che, sebbene si impegni a mantenere il più a lungo possibile le licenze per i titoli del suo catalogo, è possibile che allo scadere di queste ultime sia impossibile trovare un nuovo accordo con i detentori dei diritti sul film o sulla serie TV in questione e questi ultimi finiscano fuori dal servizio.

Non solo: molto dipende anche dall'area geografica di residenza dell'utente Netflix, perché in alcuni Paesi potrebbero essere disponibili dei film che non lo sono in altri. Di nuovo, il problema ricade nella questione delle licenze: queste ultime, infatti, non sono globali, ma connesse al singolo mercato. Netflix cerca di mantenere le licenze più popolari (cioè quelle che garantiscono i guadagni maggiori e che vengono viste da più persone) in ogni regione: in altre parole, ciò che vede il pubblico americano della piattaforma potrebbe essere molto diverso dai titoli disponibili in Italia, per esempio.

Una seconda linea guida di Netflix fa però un distinguo: nella maggior parte dei casi, i titoli per cui la piattaforma possiede una licenza sono disponibili a tutti gli abbonati di Netflix, senza distinzioni tra tier di abbonamento. Ciò, però, non vale per chi possiede un piano Netflix con pubblicità: in questo caso, infatti, il costo inferiore ha la contropartita di garantirvi anche un catalogo di produzioni ridotto.

In questo caso, i film e le serie TV non disponibili sono riconoscibili per la presenza dell'icona di un lucchetto accanto al titolo sia durante la ricerca che nella pagina "Sfoglia". Anche qui, Netflix parla di problemi legati alle licenze, senza però approfondire ulteriormente la questione: se volete avere un parco titoli quanto più completo possibile a vostra disposizione, dunque, l'unica cosa da fare è l'upgrade ad un servizio a prezzo pieno.