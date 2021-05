Perché fischiano le orecchie? Scopriamo alcune possibili cause

L'acufene, tinnitus in latino, indica un rumore costante o ricorrente nell'orecchio, ed è spesso causato da danni o perdita di cellule ciliate sensoriali nella coclea o nell'orecchio interno.

Il tinnito può presentarsi in molti modi diversi, come squilli, ronzii, clic, sibili o addirittura il suono delle onde dell'oceano. Può essere percepito in una o entrambe le orecchie, in maniera costante o casuale, intensamente o debolmente. Spesso è più evidente di notte o comunque quando non si è distratti acusticamente dal suono dell'ambiente che ci circonda.

L'acufene è un disturbo piuttosto comune, secondo l'Istituto Superiore di Sanità circa il 10% della popolazione ha sperimentato tale fastidio della durata di almeno 5 minuti nell'ultimo anno. "Non è assolutamente allarmante", assicurano, "è più un sintomo di altri problemi che una patologia in quanto tale, ma può essere debilitante, in alcune persone addirittura può causare depressione, ansia o insonnia".

Ma perché si verifica l'acufene? Perché fischiano le orecchie?

Il suono, che proviene dalla coclea, la parte dell'orecchio interno che assomiglia al guscio di una lumaca, è dovuto ai cambiamenti nella sua attività nervosa che possono essere causati da molteplici fattori:

Prolungata esposizione a rumori di eccessiva intensità, come musica ad alto volume, cantieri, rumori industriali, discoteche

Accumulo di cerume nelle orecchie

L'utilizzo di alcuni farmaci

Stress o conflitti interiori

Situazioni estreme, come eccessiva attività sportiva o affaticamento notevole

Freddo intenso, raffreddore e mal di testa

Alterazioni della colonna cervicale

Cefalee muscolo-tensive della zona nucale

Difetti del timpano o disturbi della funzionalità acustica

Elevata pressione arteriosa o disturbi vascolari

....e molti altri

Sebbene il più delle volte l'acufene scompaia da solo, in alcuni casi può perdurare anche per diverso tempo, tale da influenzare la normale quotidianità generando sconforto e preoccupazione. In questi casi, la visita di uno specialista, un otorinolaringoiatra, è fondamentale per fare una diagnosi differenziale e per cercare di risolvere il problema nel minor tempo possibile.