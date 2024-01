Perché il fiume di Chicago ha iniziato a vaporare nonostante il freddo?

Recentemente, un fenomeno affascinante ha catturato l'attenzione dei cittadini di Chicago e del mondo intero. Con l'arrivo di un'ondata di aria artica che ha portato temperature ben al di sotto dello zero in molte parti degli Stati Uniti, sopra il fiume Chicago e il lago è apparso ciò che sembrava essere del "vapore".

Questo spettacolo ha suscitato curiosità e meraviglia, portando molti a chiedersi: cosa sta succedendo?

La prima cosa da chiarire è che non si tratta di vapore dato dal riscaldamento, ma vapore acqueo che si condensa sulla superficie dell'acqua (come quando nelle giornate fredde respiriamo ed esce fumo). Questo fenomeno è stato precedentemente chiamato "fumo di mare", ma è molto più simile alla nebbia.

Si forma a causa della differenza di temperatura tra l'aria fredda e l'acqua più calda. Al confine tra i due, si forma uno strato sottile di aria e in esso c'è del vapore acqueo. L'aria calda sale e il vapore acqueo, entrando improvvisamente in contatto con l'aria più fredda, si condensa in nebbia in strutture sottili e vaporose attraverso fiumi, mari e laghi.

Le condizioni migliori si verificano quando c'è una grande differenza di temperatura tra l'aria e l'acqua, come è il caso di Chicago. Ed è più facile quando c'è poco vento, in modo che la condensazione abbia il tempo di avvenire e non venga immediatamente spazzata via.

Perché si hanno bisogno di queste condizioni per la formazione del "fumo di mare"? Questo ha a che fare con il punto di rugiada (no, non quella che si forma sulle piante). La quantità di vapore acqueo necessaria per saturare un certo volume di aria dipende dalla temperatura. Più è freddo, più è facile raggiungere il punto di rugiada.

Un altro fenomeno simile al "fumo di mare" è la sublimazione del ghiaccio quando è esposto alla luce diretta del sole.