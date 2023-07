Perché Flip5 e Fold5 non sono resistenti alla polvere? La risposta di Samsung

Il reveal di Samsung Galaxy Z Flip5 e Fold5 ha entusiasmato per il design zero-gap dei dispositivi pieghevoli di nuova generazione ma deluso per un aspetto in particolare: la certificazione "solo" IPX8. Ma cosa ne pensa Samsung?

A parlare della questione è stato niente meno che TM Roh, numero uno della divisione smartphone di Samsung, secondo cui quella di conferire resistenza alla polvere è una sfida ancora apertissima, per quanto complicata, sui dispositivi pieghevoli.

Nonostante l'assenza dai device della gamma Galaxy Z di quinta generazione, dunque, Samsung è attivamente al lavoro sulla ricerca e sullo sviluppo di soluzioni che consentano di proporre quanto prima soluzioni di questo tipo e con certificazione IP completa.

Roh ha spiegato che l'azienda è a conoscenza delle esigenze e delle richieste del pubblico e gli sforzi profusi finora per dargli perlomeno la resistenza all'acqua lo confermano, dal momento che le prime generazioni non erano resistenti neanche ai liquidi e Samsung stessa è stata pioniera da questo punto di vista, oltre a rappresentare il brand più attivo al mondo sul fronte della proposta pieghevole.

Ci sarà da attendere, quindi, ma la speranza è quella che si possa raggiungere la resistenza alla polvere il prima possibile e le conferme di Roh danno speranza a chi attendeva questa particolare feature.

Nel frattempo, ricordiamo che Samsung ha presentato anche Galaxy Watch6, smartwatch di nuova generazione che presenta invece una certificazione di tipo IP68 con resistenza sia a polvere che a liquidi.