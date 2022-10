Perché in Florida la gente muore per la cannabis sintetica? C'è un malinteso

Dal lontano dicembre 2021, sono stati registrati casi anomali di persone che si ammalavano in Florida, i cui sintomi erano inspiegabili. Facendo un’indagine sui pazienti, è emerso che questi consumavano diversi prodotti a base di cannabinoidi sintetici. Oggi si contano almeno quattro morti e 52 casi di soggetti sofferenti. Ma cosa sta succedendo?

A registrare le vittime sono i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Il campanello di allarme è stato l’improvviso aumento di casi di coagulopatia, una condizione in cui è compromessa la capacità del sangue di formare coaguli, con il conseguente sanguinamento copioso. Ovviamente, sono stati censiti anche pazienti con dolore addominale, conato sanguigno e urina con tracce di sangue.

Tuttavia, sebbene i prodotti a base di cannabis sintetica necessitino in partenza di maggior preoccupazione, sembra che a provocare questi sintomi è un elemento intruso al cannabinoide da laboratorio: il brodifacoum. Esso è uno dei pesticidi più noti per l’eliminazione di topi, ratti ed opossum. Il veleno riduce le capacità di coagulazione dell’animale, al fine di provocare una morte per dissanguamento. In termini specifici, il brodifacoum inibisce la regolazione della vitamina K, ingrediente fondamentale per la corretta coagulazione del sangue.

Insomma, i pazienti stavano consumando cannabis sintetica con al suo intero un potente veleno per topi, ecco perché sanguinano da ogni buco.

Prima di salutarci è però doverosa una precisazione: la cannabis in questione non ha niente a che vedere con quella naturale. Quella che conosciamo come “spezia” o K2 è un composto creato in laboratorio con sostanza chimiche prodotte dall’uomo, al fine di imitare la struttura chimica del THC, ovvero il principio attivo della marijuana, e legarsi ai recettori nel cervello.

Una brutta bestia, vero? E allora perché uno, se proprio ha bisogno di un “trip” opta per questa alternativa e non quella naturale? La cannabis sintetica viene venduta come liquido, per essere ingerito, o sminuzzata in piccole foglie, per fumarla e lo stato di piacere sembra essere molto più potente, ma al contempo è più imprevedibile e pericoloso.

Manca un ultimo quesito: che ci faceva del veleno per topi nei prodotti personali dei 52 pazienti statunitensi? Il motivo, in realtà, non è ancora chiaro, ma la CDC ritiene che sia un ulteriore amplificante dello stato di euforia, dato che il brodifacoum è stato trovato all’interno di altre droghe, come la cocaina e il crack.

