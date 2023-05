Perché questa foresta del Giappone è chiamata la foresta dei suicidi?

Il nome ufficiale della foresta dei suicidi in Giappone - conosciuta in tutto il mondo per via della sua reputazione - è Aokigahara. A solo un paio d'ore da Tokyo, nella prefettura rurale di Yamanashi, questo luogo è tristemente noto come l'ultima meta di molte persone, che decidono di mettere fine alla loro vita.

Secondo quanto riferisce il governo giapponese di Yamanashi, ci sono stati più di 100 suicidi commessi nella foresta di Aokigahara solo tra il 2013 e il 2015, ma da allora non vengono più forniti dei dati nel tentativo di dissuadere le persone dal farlo.

Quando inizia la cupa storia della foresta? Per Lindsay Nelson, professoressa di scienze politiche all'Università Meiji di Tokyo, "ci sono storie contrastanti su quando è iniziata l'associazione di Aokigahara con il suicidio, una di queste risale a secoli fa a una macabra pratica da parte di alcune sette di monaci buddisti."

I monaci, secondo quanto racconta una tradizione, meditavano nella foresta per 1.000 giorni, nutrendosi solo di foglie e corteccia, con l'obiettivo finale di trasformare il corpo, mentre era ancora in vita, in una sorta di mummia.

Nel frattempo, nel 1960 l'autore giapponese Seicho Matsumoto pubblicò un racconto intitolato "Tower of Waves", dove alla fine una giovane donna scrive una lettera d'addio al suo amante per poi suicidarsi nella foresta di Aokigahara.

Quindi, poiché l'opera è diventata famosissima, molti hanno iniziato a vedere questo il luogo perfetto per mettere fine alla propria vita. Ciò, con la fama precedente derivata dai monaci, e col fatto che il Giappone ha uno dei più alti tassi di suicidi al mondo, spiega (in parte) il perché della triste fama di questa foresta.