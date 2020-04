Dite la verità, siete stati attirati dalla parola "clickbait". Come fa una notizia con un titolo in cui c'è scritto "clickbait" ad essere clickbait? Beh, su Disney+ non esiste alcuna puntata de "I Perché di Forky" dedicata all'argomento "clickbait", quindi possiamo considerare questa notizia veramente clickbait.

O forse no, dato che nel titolo è indicato che è "clickbait"? Quindi teoricamente siamo nel giusto? Chi lo sa, comunque: che cosa vuol dire "clickbait"? Ci pensa Forky, o chi per lui, in questa serie in cui rispondo a domande senza tempo, come quelle che circolano da una vita nel mondo del Web. Ma prima: sigla!

"Che succede? (Dov'è andato Bugo?) Dove sono? Perché? Quanto è? Chi è? Perché ti interessa? So nuotare? Potrebbe andare meglio. Perché parli con me? I Perché di Forky. Perché io non lo so".

Ciao, è il vostro Forky, che vuol dire tutto questo? Non lo so. Fino a due giorni fa ero solo spazzatura, quindi ho un sacco di domande incredibili e adesso sto per farne una. Esattamente, che cos'è il clickbait?

Sì, il clickbait. Ad aiutarmi con "che cos'è il clickbait", c'è un giocattolo che sa praticamente tutto sul clickbait: il mio amico Buzz Lightyear, che di tecnologia se ne intende, tra laser luminosi e voce elettronica. Grazie per essere qui Buzz. Che cos'è il clickbait Buzz?

"Beh, Forky, il clickbait è quando qualcuno scrive un titolo che non c'entra nulla con il contenuto solo per attirare più persone". Aaaah. "Questi titoli vengono utilizzati in vari modi, specialmente da persone con scopi non propriamente buoni. Certo, a volte c'è chi pensa che un titolo sia clickbait quando non lo è. D'altronde, là fuori qualcuno pensava che tu fossi pericoloso". Aaaah. Guarda che faccio, Buzz, sto ruotando gli occhi!

"Se potessi spostare la tua attenzione qui, vorrei mostrarti un titolo clickbait. Sì, un titolo clickbait utilizzato da tale A.Z. su un sito chiamato E.E. Leggi: 'I Perché di Forky: notizia clickbait su che cos'è il clickbait'".

Wow, mi sembra un titolo incredibile. Come ha fatto questo tizio a spiegare alla gente che cos'è il clickbait?

"Li ha attirati con un titolo clickbait". Aaaah, ha usato il mio nome… in un titolo clickbait… per spiegare che cos'è il clickbait. "Sì, esatto". Ma ehi, Buzz, guarda come ruotano i miei occhi in questo 1 aprile 2020!