Perché le formiche si scontrano quando si muovono in direzione opposta?

Perché le formiche si scontrano? Questo strano comportamento delle formiche è noto a tutti noi e sembra che le motivazioni di ciò siano tutt’altro che semplici o banali.

Sarà capitato spesso, magari durante una scampagnata in montagna o all’interno di un boschetto, di osservare, vicino ad un formicaio, due lunghe fila di formiche che, muovendosi ordinatamente e in direzioni opposte, si incontrano e si scontrano con la formica proveniente dal senso opposto di marcia. Questo comportamento potrebbe apparire strano e incomprensibile ai nostri occhi ma, in verità, sembra che sia molto importante per questi piccoli ma molto ben disciplinati insetti. La prima teoria riguardo questo strano comportamento va ad analizzare il modo di vivere di questi animali. Le formiche vivono all’interno di spazi relativamente ristretti in confronto al loro numero che può raggiungere le migliaia di individui e la loro vista non è delle migliori.

Difficilmente, quindi, le formiche conoscono tutti gli altri individui della colonia, dunque hanno bisogno di riconoscere, in qualche modo, i membri della loro stessa colonia rispetto agli intrusi. E’ così che, quando lungo il cammino due formiche si incontrano e si scontrano, si annusano per discernere l’intruso da un altro membro della colonia con cui operare. Qualora una formica dovesse incrociare un intruso, ecco che gli altri membri della colonia si attivano per scacciarlo se non ha avuto la buona idea di darsela subito a gambe. Un'altra teoria vede le formiche scontrarsi per scambiarsi del cibo. Quando una formica sta tornando all’interno della colonia è probabile che porti con sé del cibo.

Se una compagna che si muove in direzione opposta, quindi, sta uscendo dalla colonia e ha bisogno di cibo, può chiederne un po’ toccando la compagna che si sta muovendo nella direzione opposta, e per farlo usa le antenne. Lo scambio di cibo da bocca a bocca è una pratica comune per questi insetti e in questo modo le formiche si sostengono l’un l’altra nello svolgimento del loro lavoro. Ecco, quindi, come lo scontrarsi sia molto importante per questi piccoli ma laboriosi insetti a noi così familiari.