Perché in questa foto surreale della guerra ci sono degli alberi che galleggiano?

All'interno dell'archivio fotografico delle forze di difesa finlandesi recentemente è stata notata questa foto condivisa sui social media a causa di una particolarità: l'antico documento risalente alla seconda guerra mondiale sembra mostrare degli alberi fluttuanti. Vi diciamo subito che non si tratta né un errore né di un'illusione ottica.

Il fotografo finlandese Osvald Hedenström, che ha scattato la foto, ha deciso di mostrare un tipo di camuffamento utilizzato dalla Finlandia durante la seconda guerra mondiale. Tutti coloro che avrebbero guardato l'area da una torre di guardia avrebbero visto una fila quasi infinita di alberi, confondendo quindi il senso di orientamento dei soldati sovietici (così come potrete osservare in calce alla notizia).

"I finlandesi non avevano fondi per acquistare mimetiche artificiali come reti in grandi quantità", spiega lo storico militare dell'Università nazionale finlandese per la difesa, il colonnello Petteri Jouko, "quindi hanno usato alberi, foglie e fogliame per confondere il nemico. Erano abituati alla natura selvaggia e approfittavano della foresta."

Gli arbusti venivano quindi utilizzati per celare praticamente tutto l'equipaggiamento militare, dai carri armati all'artiglieria pesante, mentre dei teli bianchi venivano usati per nascondere i veicoli nella neve. La soluzione degli "alberi in aria" era sicuramente molto efficace, un po' meno dall'alto durante le ricognizioni aeree, ma sicuramente utile sulla terra.

Insomma, a ognuno le sue strategie: dagli alberi volanti della Finlandia ai carri armati gonfiabili degli USA.