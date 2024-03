Perché abbiamo freddo? Ora lo sappiamo e la 'colpa' è tutta sua

Un team di ricercatori dell’Università americana del Michigan guidati da Shawn Xu e Bo Duan, ha recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Nature Neuroscience uno studio che tenta di spiegare i processi che ci permettono di percepire il freddo e le basse temperature.

In realtà, già in uno studio del 2019 lo stesso team aveva individuato per la prima volta quella che è stata prontamente definita come la "proteina del freddo" in un piccolo verme, il Caenorhabditis elegans. Si tratta di una proteina chiamata GluK2. La scoperta è stata però recentemente confermata da alcuni esperimenti condotti sui topi ed è quindi generalizzabile anche ai mammiferi.

Dopo aver visto la recente approvazione del primo farmaco per trattare il congelamento che aiuterà migliaia di persone in tutto il mondo, questa volta parliamo di una molecola deputata all’elaborazione dei segnali legati alle basse temperature. Secondo gli autori dello studio, questo peculiare "ruolo" potrebbe essere stato lo scopo originale della proteina, che poi si è "adattata" a svolgere anche altre funzioni all’interno del nostro cervello.

L’importanza di un simile studio appare però ancor più evidente se si pensa che fino ad oggi non era stato possibile identificare le molecole che entrano in azione quando la temperatura scende al di sotto dei 15 gradi. Inoltre, le ripercussioni in ambito medico sono decisamente numerose.

Probabilmente, dopo aver visto come essere più performanti, saremo ora in grado di capire perché alcuni pazienti sottoposti a chemioterapia (e non solo) sperimentano il freddo in modo diverso, garantendo loro delle adeguate e mirate terapie in grado di alleviare i vari effetti collaterali.

Su Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, D è uno dei più venduti di oggi.