Perché la nostra galassia si chiama Via Lattea? Chi ha dato prima questo nome?

Noi esseri umani viviamo sulla Terra, il terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole, che a sua volta si trova all'interno del nostro Sistema Solare. Il nostro Sistema Solare si trova all'interno della Via Lattea, una delle miliardi galassie che si trovano nel nostro Universo dalla sua origine. Ma perché si chiama proprio Via Lattea?

I primi a dare il nome al nostro "quartiere cosmico" furono i greci che la chiamarono "Kyklos Galaxy", che si traduce semplicemente in "Cerchio Lattiginoso". Tale definizione venne utilizzata anche dai romani, che decisero di chiamarla proprio "Via Lactea" perché di notte la nostra galassia sembra una macchia di latte sopra la Terra (a proposito, sapete che sono stati trovati 70 pianeti all'interno della Via Lattea?).

Secondo le storie greche, infatti, la "Via Lactea" venne creata quando Zeus portò a casa suo figlio Eracle, avuto a causa di un'infedeltà del Dio dell'Olimpo. Il pargolo doveva essere allattato quando la moglie di Zeus, Era (Atena) dormiva a sua insaputa. Solo in questo modo suo figlio mezzo uomo e mezzo dio avrebbe ottenuto l'immortalità.

Tuttavia, durante la notte, Atena si accorse di quello che stava accadendo e, nel respingere rapidamente Eracle, alcune gocce del latte della dea si riversarono nel cielo notturno, creando la Via Lattea. Scientificamente parlando, invece, la macchia luminosa di luce che vediamo nel cielo è il risultato dell'osservazione di una banda concentrata di miliardi di stelle diverse nella nostra galassia (così come potrete vedere anche in calce alla notizia).

