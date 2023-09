Ecco perché i gatti amano così tanto il tonno

Se avete mai provato a preparare un panino nella stessa stanza di un gatto saprete bene quanto i nostri amici felini amino il tonno in scatola. Per scoprine il motivo, alcuni ricercatori hanno analizzato i recettori del gusto dei gatti, scoprendo qualcosa che ha a che fare anche con noi umani.

L'umami, insieme al dolce, al salato, all'acido e all'amaro, sono le cinque sensazioni gustative di base dei mammiferi. I gatti, essendo carnivori, non sentono il sapore dello zucchero e quindi raramente mostrano una preferenza per le cose dolci. Inoltre, hanno un numero molto inferiore di recettori del gusto amaro rispetto agli esseri umani. Tuttavia, questi animali hanno un gran numero di recettori dell’umami, un gusto presente nella carne e in altri alimenti, come funghi, salsa di soia e nel tonno in scatola ovviamente.

Il team ha offerto a 25 gatti alcune ciotole di acqua con diverse concentrazioni di aminoacidi e nucleotidi. Non sorprende che i gatti abbiano preferito le ciotole con concentrazioni più elevate di molecole presenti negli alimenti ricchi di umami. Inoltre, i gatti hanno preferito le ciotole contenenti alti livelli di istidina e inosina monofosfato (IMP), molecole che si trovano in quantità elevate nel tonno. Pertanto, il team ritiene che il motivo per cui i gatti amano così tanto il tonno sia dovuto alla specifica combinazione di IMP e istidina che produce il forte sapore umami preferito dai gatti.

Tuttavia, per poter rilevare questo gusto, è necessaria la presenza di due geni Tas1r1 e Tas1r3, entrambi presenti nel DNA umano. Finora nei gatti era stato trovato solo il gene Tas1r3, ma questa nuova ricerca dimostra che anche loro hanno il gene Tas1r1. Non c'è niente da fare, i gatti cadono sempre in piedi.

Inoltre, sebbene vi sia una certa somiglianza tra i geni dei recettori nei gatti e nelle persone, il team ha scoperto una grande differenza nel funzionamento di questi recettori. Negli umani, gli aminoacidi si legano prima ai recettori e poi arrivano i nucleotidi. Nei gatti, al contrario, sono i nucleotidi ad attivare per primi recettori e solo dopo arrivano gli aminoacidi. L'ennesima particolarità di questi incredibili animali.