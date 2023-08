Perché i gatti amano il tonno? Finalmente ce lo spiega la scienza

Una bizzarra ma importante scoperta, è stata da poco pubblicata sulla rivista Chemical Senses da un team di ricercatori del Waltham Petcare Science Institute in Gran Bretagna. Finalmente siamo riusciti a capire perché i gatti amano il tonno.

Dopo aver visto come salvare i gatti con i farmaci per il Covid, questa volta abbiamo scoperto il motivo che si nasconde dietro una prelibata scelta dei nostri amici a quattro zampe. Le varie ricerche condotte fino ad oggi, avevano solo dimostrato la loro totale incapacità nel percepire il gusto "dolce" a causa della mancanza di recettori.

Negli esseri umani è però presente uno specifico e peculiare recettore composto a sua volta da due distinte proteine codificate dai geni Tas1r1 e Tas1r3: quello per l’umami. Si tratta di un recettore che ci permette di percepire un piatto come "saporito" attivato principalmente dalle proteine presenti nei cibi come carne e appunto, pesce.

Partendo da tale premessa, i ricercatori guidati da Scott McGrane hanno eseguito una biopsia proprio sulla lingua di un gatto che era stato in precedenza soppresso. I risultati sono stati letteralmente sconvolgenti. Il sequenziamento genetico ha infatti rivelato la presenza di entrambe le proteine all’interno delle papille gustative, anche se non perfettamente identiche a quelle presenti nell’uomo.

Vengono dunque riportate ben sei mutazioni nei siti responsabili della percezione dell'umami. Inoltre, è stata anche dimostrata una metodica di attivazione perfettamente opposta a ciò che avviene negli esseri umani.

Successivamente, il team ha deciso di ampliare lo studio per testare nuovamente i risultati. Sono stati quindi reclutati 25 gatti, sottoposti ad un vero e proprio test di assaggio. Ogni felino poteva infatti scegliere liberamente tra due ciotole: la prima conteneva esclusivamente acqua, mentre nella seconda erano presenti diverse molecole e aminoacidi presenti nel tonno. Com’è lecito aspettarsi, la maggior parte dei gatti ha mostrato una significativa preferenza per la seconda ciotola, confermando ulteriormente le ipotesi iniziali.

Sicuramente questa scoperta non avrà ripercussioni sul ristorante ispirato al cibo per gatti, ma potrebbe ad esempio averne sulla nascita di nuovi farmaci più appetibili e quindi di più facile somministrazione.