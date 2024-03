Perché i gatti anziani tendono a 'urlare' la notte? Quello che devi sapere

Chi ha un gatto anziano in casa spesso sarà stato svegliato o disturbato da alcuni suoi "schiamazzi" notturni sotto forma di miagolii insistenti, che percorre la casa emettendo lamenti e stridi. Ma perché i gatti anziani si esprimono in questo modo, soprattutto di notte, e c'è qualcosa che possiamo fare?

I nostri amici felini tendono a manifestare questo comportamento vocale in età avanzata, superati gli 8 anni. Questi suoni non sono come i loro soliti miagolii o fusa, ma appaiono piuttosto come espressioni senza uno scopo comunicativo preciso, tanto casuali quanto i loro vagabondaggi notturni.

Primo passo: una visita dal veterinario, poiché patologie come l'ipertiroidismo e l'ipertensione, comuni negli amici a quattro zampe di età avanzata, possono essere trattate con farmaci.

Tali condizioni, causando dolore e disagio, possono infatti essere all'origine di queste serenate notturne. Con l'avanzare dell'età, i gatti incontrano problemi simili a quelli umani, inclusi cali dell'udito e della vista, fattori che, privi di occhiali o apparecchi acustici, li rendono irritabili e disorientati, soprattutto al buio, alimentando ansia e malcontento.

Anche cambiamenti minori nell'ambiente domestico possono sconvolgere i nostri compagni anziani, perturbando la loro tranquillità con conseguenti vocalizzi.

Inoltre, non va trascurata la sindrome da disfunzione cognitiva, una forma di demenza che colpisce circa la metà dei gatti tra gli 11 e i 15 anni, e l'80% di quelli dai 16 ai 20 anni. Questo può portarli a dimenticare di aver mangiato o dove si trova la lettiera, influenzando i loro schemi di sonno e aumentando la confusione notturna.

La chiave per affrontare i miagolii notturni non sta nel punire il nostro gatto anziano, ma nell'offrirgli conforto e sicurezza (anche se secondo la scienza ricevono troppe coccole). Terapie mediche, ormonali, o diffusori anti-ansia possono fare la differenza.

