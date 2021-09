Perché i gatti hanno i baffi e a che cosa servono?

In natura sono molti gli animali che hanno i baffi, ad esempio i cani, le foche, i roditori ma soprattutto i felini, dunque anche i gatti. Il loro scopo non è quello di abbellire i loro teneri volti, come qualcuno potrebbe pensare, ma ne hanno uno ben specifico. Scopriamo quale.

Iniziamo col dire che la parola baffi è in realtà scorretta. Il loro vero nome è vibrisse, dal latino "vibrare", e sono dei veri e propri organi tattili costituiti da lunghi steli con una terminazione appuntita, i baffi!

Ogni baffo del vostro gatto è un organo sensoriale la cui estremità è chiamata propriocettore. Quest'ultimo serve proprio per captare le vibrazioni e le correnti d'aria intorno al felino per trasmettere messaggi al cervello grazie ai nervi del follicolo pilifero.

Quando un umano o un cane di avvicina ad un gatto, grazie ai baffi questo riesce a stimare le dimensioni, la forma e la distanza dei soggetti da lui. Grazie a questa incredibile abilità, i gatti si muovono con estrema sicurezza in ambienti sconosciuti senza la necessità di dover toccare o vedere gli oggetti.

Ad esempio, i gatti adorano entrare nelle scatole, persino in quelle "inesistenti", giusto? Per decidere di entrarvi o no utilizzano proprio i baffi che offrono loro le misure indicative della scatola in modo tale che evitino di restarci incastrati.

Le vibrisse sono anche degli ottimi rivelatori di umore del proprio gatto. I suoi baffi sono rigidi o tirati all'indietro? Il tuo gatto potrebbe sentirsi minacciato, turbato o ansioso. I suoi baffi hanno un aspetto normale e "rilassato"? Allora anche il tuo piccolo felino potrebbe esserlo.

I gatti hanno una media di 24 baffi in totale, 12 per ogni lato e possono ricrescere ma ovviamente non dovresti tagliarli o danneggiarli. Per loro è essenziale averli, senza di essi rischiano di stare poco bene a causa della confusione che gli crea la loro mancanza.

Ovviamente i baffi possono cadere o rovinarsi, in base alle attività quotidiane del gatto, per questo è normale che ricrescano. Se però il tuo gatto perde spesso le vibrisse potrebbe avere qualche allergia, infezione o potrebbe essere stressato e in quel caso bisognerà contattare un veterinario.

