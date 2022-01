Perché i gatti cadono sempre in piedi? Svelati i misteri del fenomenale istinto felino

Per noi cybernauti dell’internet, i gatti sanno essere gioia e delizia per gli occhi. Le buffe e divertenti peripezie dei felini saturano il web, allietando anche gli umori più bui. Ma vi siete mai chiesti cosa si nasconda dietro la straordinaria agilità dei gatti? Pur precipitando da grandi altezze, come fanno i gatti a cadere sempre in piedi?

L’agilità dei gatti è ben nota in ogni parte del mondo e da ogni cultura. Animali fieri e intelligenti, i gatti sanno destreggiarsi su tetti, in bilico su mobili, balconi e su alte mura come nulla fosse, saltando qua e là verso qualsiasi cosa stimoli la loro attenzione. In relazione all’acutezza mentale dei felini, di recente abbiamo parlato della razza di gatto domestico più intelligente.

Una delle prodezze di questi pelosi funamboli è la capacità di cadere sempre sulle quattro zampe, pur precipitando da altezze notevoli, senza riportare pressocché alcun danno.

Cos’è che conferisce al gatto le sue innate abilità a mezz’aria?

Per rispondere dobbiamo innanzitutto considerare la struttura corporea. I gatti, infatti, come tutti i felini possiedono articolazioni dinoccolate ed una spina dorsale molto flessibile e dotata di più vertebre di quella umana, oltre a possedere un fenomenale senso dell’equilibrio. Tale morfologia permette ai gatti di ruotare velocemente arti anteriori e posteriori, raddrizzandosi in un battibaleno.

Ma il segreto della loro capacità di cadere sempre sulle zampe deriva da un’abilità innata, che sviluppano e padroneggiano dalla tenera età. Si tratta del "riflesso di raddrizzamento", ovvero la capacità di voltarsi rapidamente in caduta libera.

Quando il vostro gatto spicca un salto da un mobile all’altro senza il minimo cenno di perplessità, sfrutta la sua vista prodigiosa e un sistema di equilibrio dell’orecchio interno, denominato apparato vestibolare. A proposito della vista dei felini, sapete perché le pupille verticali rendono i gatti perfetti cacciatori della notte?

Sfruttando gli occhi e il senso dell’equilibrio, il gatto riesce a determinare in ogni momento dove si trova l’alto e il basso, ruotando la parte anteriore del corpo per allinearsi e adattando di conseguenza la parte posteriore grazie alla flessibilità del suo scheletro.

Questa capacità si sviluppa nei gattini ad appena 3/4 settimane, per perfezionarsi intorno alle 7 settimane di vita.

A contribuire a questi sistemi sensori sono una serie di caratteristiche fisiche dei felini domestici. I gatti, infatti, sono dotati di corpi piccoli e leggeri ed un folto pelo che attenua la velocità e l’impatto. Qualora la distanza dal suolo fosse eccessiva, alcuni gatti inducono un appiattimento del corpo per creare resistenza con l’aria e rallentare.

Ovviamente i gatti non sono affatto immuni da ferite da caduta, soprattutto da altezze eccessive o, paradossalmente, da cadute brevi, che rappresentano un rischio, in quanto l’animale non ha il tempo per allineare il corpo e cadere sulle zampe. Ferite e fratture sono sempre dietro l’angolo, quindi vi consigliamo di fare attenzione ai vostri compagni pelosi, soprattutto con le finestre aperte o in presenza di piccoli animaletti che potrebbero attirare l’attenzione del felino.