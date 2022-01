Perché i gatti dormono tutto il giorno? Fa parte del loro DNA

Chi ha un gatto come animale domestico lo sa bene: queste creature dormono davvero tantissimo, più di 15 ore al giorno. In realtà questo loro meccanismo è frutto dell'evoluzione, che li ha portati ad essere più attivi verso il crepuscolo... e a dormire durante il giorno. I motivi sono tanti, vediamoli insieme.

Innanzitutto, c'è da considerare che i gatti sono cacciatori notturni, così come i loro parenti felini (come giaguari e ocelot). Qualche millennio fa, prima che queste creature iniziassero a essere addomesticate, i gatti dovevano stare svegli e cacciare tra il tramonto e l'alba in cerca di cibo. Durante la loro ricerca di una preda questi felini potevano coprire anche distanze enormi, quindi l'evoluzione ha spinto le creature a dormire tanto per conservare le energie.

Oggi i gatti non sono più impavidi cacciatori, ma la maggior parte di essi sono creature casalinghe. Per questo motivo le loro abitudini giornaliere sono cambiate, ma il loro ciclo sonno-veglia è rimasto sostanzialmente invariato. Proprio per questo motivo la maggior parte di questi felini preferisce dormire la mattina... e stare svegli la sera (perché, invece, dormono nei posti più alti della casa?).

I mici dormono fino a 15 ore al giorno, ma questo numero varia sempre: gattini e gatti anziani tendono a dormire di più, anche fino a 20 ore, mentre i più attivi "solo" 12 ore. Poiché la loro dieta consiste principalmente in proteine, è necessario anche un sonno adeguato per la completa digestione del loro apporto proteico.

Certo, non tutti i gatti dormono solo la mattina e, anzi, non esiste un orario fisso. Secondo diversi studi queste creature hanno la capacità di impostare le ore di sonno in base al loro schema di alimentazione, mentre una ricerca rivela anche che alcuni gatti regolano i tempi del sonno in base all'attività dei loro proprietari.

