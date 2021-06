Perché i gatti dormono per così tanto tempo? Ce lo spiega un esperto

Chi possiede un gatto, tra gli animali domestici più amati dagli umani, saprà bene che i nostri amici felini passano la maggior parte del loro tempo a dormire, anche nei posti più strani, soprattutto nei luoghi più alti. Ma perché dormono così tanto? Ce lo spiega il dottor David Sands che ha oltre 25 anni di esperienza nel settore.

Sappiamo che i gatti in base alla loro età hanno differenti orari di sonno, tutti superano le 10 ore e raggiungono anche le 20. Per spiegare per quale motivo i gatti dormano così tanto, per il dottor Sands è importante sottolineare che essi sono animali crepuscolari, e non notturni come vengono spesso erroneamente definiti.

"Nel corso di milioni di anni i gatti si sono evoluti per essere predatori nella scarsa illuminazione, infatti, la loro vista è adatta all'attività durante il crepuscolo" ha spiegato David Sands.

Proprio perché i gatti sono animali crepuscolari tendono a conservare la loro energia per la caccia. Nonostante i gatti domestici non debbano effettivamente cacciare per procurarsi cibo, il loro istinto naturale li porterà comunque a dormire per risparmiare energia.

Uno studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Messina, ha scoperto che l'uomo può avere un importante impatto sulle abitudini del sonno del proprio felino. All'esperimento hanno partecipato 10 gatti, i quali sono stati divisi in due gruppi da 5 per essere trasferiti in due differenti tipi di casa.

Una, era una grande villa con un enorme giardino dove i gatti avrebbero potuto scorrazzare e giocare liberamente, l'altra era un piccolo appartamento al cui interno i felini dovevano trascorrere soprattutto la notte.

I risultati hanno mostrato come i gatti nella casa di modeste dimensioni avevano preso i modelli di sonno dei loro proprietari, tendendo a restare svegli durante il giorno, soprattutto perché i proprietari interagivano con loro. Significa sostanzialmente che, se obbligati dalle circostanze, i gatti potrebbero essere più propensi a passare tempo coi propri padroni.