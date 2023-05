Perché i gatti fanno le fusa? Rispondere è più difficile del previsto

I gatti per alcuni versi sono ancora un mistero. Mentre sappiamo perché amano i luoghi più alti della casa o perché sono in fissa con le scatole, alcune domande rimangono irrisolte. Ad esempio, per quale motivo i mici fanno le fusa?

Non solo gatti, ma anche ghepardi e tigri lo fanno... ma cos'è? Non sappiamo nemmeno con certezza come sia prodotto questo rumore felino, e ciò la dice lunga sulla conoscenza del suo significato.

Intanto sfatiamo un mito: le fusa non sempre significano che un gatto è felice.

Così come ha affermato Tony Buffington, esperto di gatti e veterinario presso la Ohio State University, a Wired nel 2015: "Tutti i comportamenti dipendono dalla storia, dal contesto e dalle aspettative. È ingenuo pensare che i gatti possano fare le fusa solo per un motivo: è come pensare che le persone possano ridere solo per un motivo."

Con questa azione il nostro micio può trasmettere una vasta gamma di emozioni. Spesso indica contentezza, ma non sempre: a volte segnala nervosismo o paura; altre volte è un segno di stress. Le prime fusa che fa un gattino a pochi giorni di vita, pensate, non hanno nulla a che fare con la felicità ed è in realtà più un segnale di riferimento, così la loro mamma può trovarli per sfamarli.

"I ricercatori hanno registrato 'fusa ordinarie' e fusa che chiedevano cibo ai loro proprietari", ha affermato alla BBC l'autrice ed esperta di comportamento felino Celia Haddon. Insomma, nonostante stiamo iniziando solo recentemente a capire i gatti, siamo sulla buona strada per decifrare i loro comportamenti... forse.

Intanto la scienza li considera geniali.