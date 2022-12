Perché i gatti impastano? La risposta è più complicata del previsto

Qualsiasi proprietario di un felino domestico ha osservato almeno una volta, o sperimentato in prima persona, l'impastamento dei gatti. L'azione in questione si verifica quando attuano una sorta di "massaggio" con le zampe anteriori che si estendono e si ritraggono, una zampa alla volta. Vi siete mai chiesti il motivo di questa abitudine?

L'impastamento è associato all'allattamento e i gattini attuano questa azione per stimolare l'apporto di latte di mamma gatta attraverso il rilascio di ossitocina. Impastare ha anche un altro vantaggio evolutivo: può essere utilizzato come forma di comunicazione tattile tra gattino e madre.

I felini hanno ghiandole odorose nelle loro zampette e quando lo fanno, rilasciano feromoni. Questa azione sulla loro madre rilascia feromoni associati al legame, all'identificazione, allo stato di salute e molti altri messaggi (a proposito, ma perché amano mettersi al Sole?).

Si tratta di un comportamento nato dal cucciolo, ma allora perché il gatto adulto lo fa ancora? È una cosa comune negli adulti a causa di un fenomeno chiamata "neotenia", ovvero quando un animale conserva i suoi tratti fisici o comportamentali giovanili nell'età adulta. In particolare l'impasto può essere mantenuto perché può aiutare a comunicare messaggi.

Quando il micio lo fa sugli umani il significato è molto semplice: indica al coinquilino la sua appartenenza all'interno del suo gruppo sociale; lo fanno anche su coperte morbide o di lana perché può essere rilassante o calmante per loro. Questa azione, comunque, indica che si sentono al loro agio... ma non se si verifica molto o frequentemente e per lungo tempo!

Se questi comportamenti appaiono compulsivi o stanno iniziando a danneggiare le zampe, le gambe o la bocca del gatto, potrebbe essere un segno evidente di stress e il micio deve essere portato da un veterinario. Altre curiosità sul tuo animale domestico? Sapete che vi capiscono benissimo quando parlate?