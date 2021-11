Perché i gatti intingono la loro zampa nelle ciotole d'acqua?

I comportamenti dei nostri amici a quattro zampe sono sicuramente difficili da capire, soprattutto quelli dei gatti che, molte volte, ci sembrano davvero alieni. In confronto ai cani, infatti, questi felini vivono in un mondo tutto loro. Un'abitudine comune dei gatti è quella di mettere la zampa all'interno della ciotola di acqua, perché lo fanno?

Partiamo col dire che i possibili motivi sono tanti. Secondo Pam Johnson-Bennett, esperta di comportamento felino, i mici potrebbero attuare questo gesto prima di bere per verificare la profondità della ciotola. Ai gatti non piace l'acqua e per evitare di bagnarsi i baffi possono immergere le zampe nell’acqua per capire lo "spazio" a loro disposizione (a proposito, a che cosa servono i baffi di un gatto?).

A queste creature non piace neanche avere delle ciotole troppo profonde per bere, perché per soddisfare la loro sete dovrebbero abbassare la testa più del necessario (secondo loro) e non potrebbero più visualizzare il loro ambiente. Ciò li porta a sentirsi vulnerabili, specialmente in una famiglia con più gatti, e potrebbero addirittura scegliere di leccare l'acqua dalla zampa utilizzandola come un "cucchiaio".

Un'altra interessante teoria afferma che il gesto di immergere la loro zampa nella ciotola viene attuato per tenere l'acqua in movimento. I gatti, infatti, dal punto di vista evolutivo potrebbero decidere di scegliere fonti in "movimento" perché più pulite rispetto a pozze d'acqua "stagnanti" e immobili (far muovere l'acqua, inoltre, rimuove particelle di polvere situate sulla superfice).

Il felino potrebbe farlo semplicemente per divertimento o per marcare il territorio, mostrando agli altri esponenti della famiglia che la fonte per dissetarsi è sua... e quindi lascia il suo odore e il pelo all'interno della pozza d'acqua. Vi siete mai chiesti, invece, perché il gatto continua a cacciare anche dentro casa?